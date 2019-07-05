Военное правительство и оппозиция в Судане создадут совместный орган власти

Переходный военный совет Судана и одно из крупнейших оппозиционных объединений «Силы за свободу и перемены» достигли соглашения, в рамках которого на трехлетний переходный период решено создать совместный орган власти. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на посредника от Африканского союза между сторонами Мухамеда Хасана Лаббада.

Переговоры по выходу из политического кризиса между военным советом и оппозиций шли два дня. В результате достигнутых договоренностей, руководить совместным органом власти будут поочередно военные и гражданские. Также есть соглашение о создании компетентного гражданского правительства из технократов.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля на фоне массовых протестов, вызванных тяжелой экономической ситуацией в стране. В результате военного переворота, от власти был отстранен президент Омар-аль-Башир, находящийся у власти последние 30 лет. Он был помещен под стражу, парламент распущен и приостановлено действие конституции. Власть оказалась в руках переходного военного совета.

Позднее стало известно еще об одной попытке военного переворота, в результате которой отдельные военачальники хотели свергнуть переходный военный совет. Но попытка была подавлена силовиками.