«Адская гора»: почти 700 велосипедистов упали со склона во время заезда в Альпах

Сотни велосипедистов стали участниками злосчастного заезда во французских Альпах: спортсмены принимали участие в ежегодной гонке «Адская гора». Однако заезд прошел не так, как ожидали организаторы.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, велосипедисты пытались преодолеть 25-километровый склон с высоты 3400 метров. Однако во время спуска один из участников упал с велосипеда, вызвав цепную реакцию: большинство следовавших за ним спортсменов стали врезаться и падать друг в друга на больших скоростях.

Однако, как говорится в сообщении официальных представителей мероприятия, участники заезда обошлись без серьезных травм. Всего в гонке было около 700 велосипедистов.