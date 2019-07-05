Самый высокий активный вулкан Евразии начал извержение

Извержение самого высокого из действующих вулканов Евразии началось в ночь с четверга на пятницу, 5 июля. О начале термальных аномалий сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия», - приводят слова ученого «Кам 24».

Над кромкой кратера вулкана поднимаются в высоту на 200 метров вулканические бомбы. В темное время суток над кратером Ключевского можно увидеть свечение.

«Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана», - предупредил Алексей Озеров.

На сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН объявлен оранжевый уровень опасности для авиации, так как аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять угрозу для полетов по местным линиям.

Ранее стало известно о начале извержения вулкана Стромболи в Италии. Перед началом извержения раздался мощный взрыв, затем в воздух поднялся черный столб пепла и полетели горящие камни. Пока местные власти сообщают об одном погибшем туристе.