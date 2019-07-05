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СМИ: трех человек задержали в США за сожжение флага у Белого дома

Тамара Астапенкова
03:03 05.07.2019
Незадолго до выхода американского президента из своей резиденции, активисты устроили акцию.
СМИ: трех человек задержали в США за сожжение флага у Белого дома
© Фото: Pete Souza, Globallookpress

В День независимости, который отмечался в США 4 июля, были задержаны 3 человека за сожжение государственного флага возле Белого дома.

Всю произошло в разгар уличных торжеств. Примерно за час до выхода из своей резиденции президента США Дональда Трампа, который должен был направиться к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения торжественной речи, трое активистов подожгли американский флаг и выкрикивали антиправительственные лозунги, сообщает Washington Examiner.

Акция привлекла к столкновениям, из-за чего полицейские были вынуждены перекрыть часть улиц вокруг Белого дома. По сообщению издания, двое полицейских получили незначительные травмы во время ареста активистов. Задержанным предъявлены обвинения.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдержал свое обещание организовать «особенный» праздник. К Дню независимости в Вашингтон были доставлены бронемашины, два танка и другая техника для организации выставки. Но еще до начала торжеств, разгорелся скандал, так как представленная техника оказалась ржавой. Пентагону пришлось оправдываться за доставленные машины.

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