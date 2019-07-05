Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Мэри Эмерсон, жительница города Станстед в Великобритании, раскрыла секрет своего долголетия: накануне ей исполнилось сто лет. По ее словам, дожить до такого возраста можно благодаря незамысловатому блюду – сосискам в тесте.

Как уточняет британское издание The Daily Mail, Эмерсон большую часть своей жизни угощала домочадцев свежеиспеченными сосисками в тесте. Несмотря на свой столетний возраст, она по-прежнему любит готовить это блюдо.

«Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога. Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», - заявила она.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление несоленого томатного сока значительно увеличивает годы жизни человека. К таким выводам пришла Международная группа ученых, которая в поисках «эликсира бессмертия» экспериментировала с различными напитками.