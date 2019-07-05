В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Представители пресс-службы новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назвали Торонто столицей Канады вместо Оттавы. На инцидент обратил внимание портал «Страна.ua».

В частности, в сообщении о визите Зеленского в Канаду говорилось, что он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины. При этом в публикации уточнялось, что мероприятие пройдет «в столице Канады - Торонто». Позже в пресс-службе ошибку исправили, назвав Торонто крупнейшим городом страны.

При этом первой на ошибку обратила внимание вице-спикер Верховной рады, сторонница экс-президента Украины Петра Порошенко Ирина Геращенко. По ее словам, подобные вещи проходят еще на уроках географии в пятом классе.

Она также высказалась о некомпетентности представителей пресс-службы. По ее словам, новые лица не всегда иметь необходимый профессионализм.