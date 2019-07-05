Молния убила человека на праздновании Дня независимости в США

Один человек погиб и 11 получили ранения во время празднования Дня Независимости на плантации Лоше в округе Джорджтаун в Южной Каролине. По сообщению CNN большое семейство отправилось на излюбленное место на берегу реки. И хотя предупреждение о шторме было отправлено всем местным жителям, на него не обратили внимание. Никто не мог предположить, что стихия так сильно разбушуется.

В результате, молния попала в дерево, под которым от дождя прятались люди. Мужчина 44 лет был срочно доставлен в реанимацию, но скончался от остановки сердца. Из 11 пострадавших, 8 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте и были отправлены домой.

Мэр города Эндрюса в округе Джорджтаун высказал соболезнования родным погибшего. Он сообщил, что гибель молодого человека всегда ужасна. И что нужно изучать природу гроз, чтобы подобных трагедий больше не произошло.