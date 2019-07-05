Фантастические твари и где они обитают: на Украине мужчина палкой убил загадочную «чупакабру»

Убийством загадочной «чупакабры» похвастались жители украинского села Ивановка на территории Полтавской области. Селяне убеждены, что им удалось ликвидировать то самое мифическое существо.

Как уточняет украинский телеканал «Эхо», загадочное животное обнаружил один из местных жителей. По его словам, он работал во дворе дома, когда услышал лай собак, бегающих вокруг стопки дров. Украинец решил проверить, что стало причиной странного поведения питомцев, и увидел странное животное. Сначала мужчина решил, что перед ним лиса, и попытался прогнать ее палкой, но случайно убил его. Позже он выбросил погибшее животное в яму.

После осмотра существа местные жители решили, что это и есть та самая мифическая «чупакабра» - легендарный персонаж, популярный во второй половине прошлого века. Он якобы питался кровью коз. Однако достоверной информации о его реальном существовании нет.

Несколько лет назад в селе Рукшин Черновицкой области Украины местный житель обнаружил в своем сарае животное неизвестного происхождения и опознал в нем мистическую «чупакабру». Мужчина заколол вилами неизвестного зверя.