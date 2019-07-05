«Мы не подписывали этот Минск»: Зеленский высказался о соглашениях по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять все Минские соглашения. Он подчеркнул, что все украинцы одинаковые, что нужно все время говорить и посылать сигналы.

«Ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - заявил украинский президент в интервью Deutsche Welle, опубликованном в Twitter.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в третий раз посетил Донбасс. Он выступал в Краматорске, в честь 5 годовщины возвращения под контроль Украины Славянска и Краматорска – двух территорий Донецкой области. Вовремя своей речи он перешел на русский язык и заявил, что не нужно разделять жителей Донбасса «на своих и чужих», поскольку у людей из самопровозглашенных республик «дефектов нет», а русский язык не является запрещенным в регионе.