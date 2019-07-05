Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийского диспансеризации взрослого населения страны в 2019-2020 годах. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», - сообщается в публикации.

О возможном проведении всероссийской диспансеризации стало известно еще в конце апреля. Ожидается, что все россияне получат возможность пройти обследование. Ранее диспансеризацию можно было проходить трижды в год.

В документе также отмечается, что обеспечивать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации и профосмотров, теперь предстоит Минздраву РФ, а также Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Минтрансу и Минтруду.