В Москву на лечение доставили избитую в Ингушетии девочку

Медики доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую своей же тетей семилетнюю девочку из Ингушетии. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в дороге из Магаса ребенка сопровождала уполномоченный по правам детей в Ингушетии Зарема Чахкиева.

«Это добрейшей души ребенок. Что бы у нее ни спрашивали, она на все вопросы отвечает, что все у нее было хорошо. Иногда рассказывает, что были побои, но она все равно свою тетю любит… Мы всю дорогу ели шоколадки. Она ребенок, просит игрушки. Хочет поезд и карусели», - поделилась Чахкиева.

В Минздраве отметили, что состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое, её перевозят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Накануне семилетняя Аиша была доставлен с множественными переломами, вывихами и синяками в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Врачи провели операцию, при этом удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

Ранее по подозрению в издевательстве над семилетним ребенком была задержана 35-летняя местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным центрального управления Следственного комитета России, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. На данный полиция в Ингушетии разыскивает родителей девочки, также проводится проверка в органах опеки республики.

Там в свою очередь заявили, что о существовании ребенка не было известно. Девочка не посещала школу или детский сад, не стояла на учете в поликлинике. Известно при этом, что тетя вместе с Аишей постоянно переезжала из одного города в другой. У женщины еще двое своих маленьких детей — сейчас они находятся в реабилитационном центре.