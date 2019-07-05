При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

Стало известно о жертвах инцидента с перевернувшимся в Черном море прогулочным катамараном. Инцидент произошел возле поселка Джубга в Краснодарском крае.

Сообщается, что в результате опрокидывания плавсредства погибли несколько человек. Данные приводит Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

«В результате происшествия погибло не менее двух человек. Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее был задержан капитан опрокинувшегося катамарана. Вскоре после объявления его в розыск, правоохранительные органы обнаружили его. В настоящий момент мужчину опрашивают следователи.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в водах Черного моря неподалеку от поселка Джубга перевернулся прогулочный катамаран. ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщает о нахождении на его борту предположительно 43 человек. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств инцидента.