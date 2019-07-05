На Украине призвали освободить Вышинского

На Украине призвали освободить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО незаконно. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Портнов отметил при этом, что Вышинский не совершал никаких противоправных действий и должен быть немедленно освобожден из-под стражи.

«Это противоречит духу и букве закона... Господина Вышинского обвиняют в том, что он работал в интересах другого государства. Я абсолютно уверенно могу сказать, я в коммуникации уже несколько дней с его адвокатом, он не совершал противоправных действий, он должен быть немедленно освобожден», - заявил Портнов.

По словам бывшего главы администрации Януковича, прокуратура в Киеве также должна прекратить уголовное преследование главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, телеканалов Newsоne и «112 Украина».

Портнов добавил, что новые власти не могут звонить в суды, но они обязаны дать публичный сигнал, «состоящий из двух-трех позиций».

«Все политические заключенные, начиная от Александра Ефремова [экс-глава фракции Партии регионов, который уже три года находится в СИЗО] и заканчивая журналистами, должны быть немедленно освобождены. Этот сигнал распознают правоохранительная и судебная системы. Второй сигнал - все незаконные бандформирования должны трудоустроиться. И третий сигнал - любое препятствование журналистской деятельности будет наказываться государством», - заключил юрист.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. Журналисту предъявили обвинение в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик. Ему грозит максимально до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский назвал свой арест политическими играми и местью бывшего президента Украины Петра Порошенко.