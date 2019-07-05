Задержан капитан опрокинувшегося в Черном море прогулочного катамарана

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил о задержании капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море рядом с поселком Джубга.

По данным Русина, мужчина был объявлен в розыск и вскоре его личность была установлена. После этого капитана разыскали и задержали, в настоящий момент его опрашивают следователи. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в водах Черного моря неподалеку от поселка Джубга перевернулся прогулочный катамаран. ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о нахождении на его борту предположительно 43 человек. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств инцидента.