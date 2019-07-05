В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что стране угрожает техногенная катастрофа. По словам Андрея Коболева, это произойдет в случае, если к началу отопительного сезона на Украине не будет закачано по меньшей мере 20 миллиардов кубометров газа.

Об этом он написал в сообщении на странице в Facebook. Как выразился Коболев, страна «без преувеличения замерзнет», если необходимый объем газа не будет достигнут.

«Заморозить страну считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность», - говорится в опубликованном сообщении.

Между тем, ранее в «Нафтогазе» начали готовиться к полному прекращению транзита российского газа. В руководстве компании опасаются, что транзит прекратится раньше прогнозируемых сроков и наступит по окончании 2019 года.