СК РФ опубликовал видео с места аварии прогулочного катамарана в Джубге

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после переворота катамарана в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. В процессе занято Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошел в пятницу, 5 июля, в 17.50 по местному времени. На расстоянии в 100 метров от берега перевернулся прогулочный катер. В момент опрокидывания на плавсредстве предположительно находились 43 человека.

В настоящее время сотрудники следственных органов выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.