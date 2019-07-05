В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году

Американец Гэри Джордж, который является бывшим стажером NASA, неожиданно стал владельцем пленки, на которой показана высадка астронавтов на Луну. Это случилось в 1969-м году.

Как уточняет Fox News, мужчина приобрел пленки в молодости: в 1976-м году. В то время NASA испытывало нехватку средств и экономило, в связи с чем организация постоянно проводила распродажи списанного или ненужного оборудования.

Именно тогда на один из аукционов пришел Джордж, который за 217 долларов приобрел более тысячи бобин с кинопленкой. Предположительно, на них были рабочие материалы NASA или его контрагентов.

В настоящее время пленки выставлены на аукционе Sotheby's. Они могут быть проданы за два миллиона долларов. Ожидается, что торги пройдут 20 июля.

Американец заявил, что сами записи ему не нужны, поскольку он и так хотел продать пленку телеканалам, чтобы те могли использовать их по назначению и записать на них свои материалы. Однако он не успел продать все бобины, поскольку очень скоро на их место пришли видеокассеты. В результате оказалось, что устаревшее оборудование никому не нужно. Долгое время плены лежали в машине у мужчины.

Однако на трех из них была размещена маркировка «Apollo 11 EVA». Именно так в NASA обозначали лунную программу. В результате оказалось, что на этих бобинах записана оригинальная съемка высадки астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.

В организации все эти годы считалось, что пленки были окончательно утеряны. Официально агентство призналось в этом в 2006 году. Именно из-за невозможности предъявить оригинал съемок лунной высадки были порождены многочисленные конспирологические теории: например, что американские астронавты с «Аполлона-11» никогда не были в космосе, а их высадка якобы была срежиссирована.