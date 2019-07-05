Посол Венесуэлы выразил признательность России за помощь на фоне кризиса в стране

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса выразил благодарность за поддержку, оказанную Россией его стране, оказавшейся в кризисной ситуации.

Дипломат отметил особую признательность правительству РФ и конкретно президенту страны Владимиру Путину за их действия в трудные для Венесуэлы времена. Об этом Тортоса сказал во время мероприятия, посвященного 208-й годовщине независимости его страны.

По словам дипломата, Россию на самом деле беспокоит не защита правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, а то, что правительство одной страны не имеет права «менять судьбу другой просто по своей прихоти».

«Мы это высоко ценим», - приводит РИА Новости слова Тортоса.

Напомним, на волне возникших ранее на территории Венесуэлы протестных движений спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, а США и ряд других стран после этого признали его. Законный президент Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». В Москве разделяют его позицию.