В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанием иранского танкера в Гибралтаре

Действия властей Гибралтара при содействии сил британских морпехов являются целенаправленной акцией по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии, заявил в пятницу МИД России.

В сообщении отмечено, что это также подтверждается «восторженными» комментариями официальных лиц Великобритании и США, которые свидетельствуют о том, что акция готовилась давно. При том ситуацию усугубляет тот факт, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза.

«Возникают вопросы: означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран, хотя это, как представляется, не должно вытекать даже из весьма неоднозначных соответствующих решений Совета ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что захват танкера противоречит заявленному настрою стран ЕС добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.

«Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном», - указали в МИД РФ.

При этом отмечается также, что «сирийский аспект» также сыграл свою далеко не последнюю роль. В частности, действия «соответствующих служб и ведомств нескольких стран» снова пытаются усилить нажим на режим президента Сирии Башара Асада, что вызывает противоречие «между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии на основе общепризнанных норм международного права, включая резолюцию 2254 СБ ООН, и их практическими действиями».

«В регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода. Нужен диалог и совместный поиск решений. Вместо этого в Лондоне, Вашингтоне и ряде других столиц только и ищут «зацепки», как сыграть на дальнейшее обострение», - говорится в заключении сообщения.

Иранский супертанкер Grace 1 был задержан накануне, в четверг, силами морпехов Британии в Гибралтарском проливе. МИД Ирана в связи с этим направило ноту послу Британии в Тегеране Роберту Макэру, а сам он вызван в иранское ведомство в связи с «незаконным задержания военно-морскими силами Великобритании» иранского нефтяного танкера.