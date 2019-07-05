В МЧС рассказали о подробностях инцидента с катамараном в поселке Джубга

В МЧС РФ по Краснодарскому краю рассказали о подробностях инцидента, произошедшего рядом с поселком Джубга, где в водах Черного моря перевернулся катамаран с отдыхающими.

«На нем (катамаране – прим. ред.) находилось предположительно 43 человека. 37 человек доставили на берег, еще шестерым помогли проходившие рядом суда. На месте работают подразделения МЧС, «Кубань-СПАС» и спасатели пляжа. Есть пострадавшие», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Также сообщается, что следственным управлением на транспорте организована доследственная проверка по факту произошедшего.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 5 июля. Спасатели добрались до места происшествия и извлекли из воды пострадавших. По предварительным данным, одну женщину доставили в реанимацию.