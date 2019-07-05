Зеленский произнес речь на русском языке в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык в ходе своего выступления в Краматорске Донецкой области.

При этом глава государства отметил при этом, что не стоит разделять жителей Донбасса «на своих и чужих людей», так как у жителей самопровозглашенных республик «дефектов нет», а русский язык не является запрещенным в регионе.

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещаю говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», - сказал Зеленский.

Ранее 5 июля стало известно, что Владимир Зеленский прибыл на Донбасс с рабочей поездкой, приуроченной к пятой годовщине возвращения под контроль Украины Славянска и Краматорска Донецкой области.

Также глава украинского государства представил жителям Краматорска нового главу Донецкой областной государственной администрации полковника юстиции Павел Кириленко, который заменил действующего главу Александра Куца.

Власти Украины неоднократно призывали к запрету русского языка и российских телеканалов на территории региона. Позднее в Верховной раде приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка. В соответствии с законом предусматривается его использование во всех основных областях жизни украинских граждан: в органах государственной власти и местного самоуправления, школах и вузах, больницах и прочих учреждениях.