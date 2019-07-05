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СМИ: в команде Зеленского назрел серьезный конфликт

Кристина Волкова
20:52 05.07.2019
Отмечается, что разногласия связаны с самоуправством Баканова, так как он назначает себе заместителей без согласования с командой главы государства.
СМИ: в команде Зеленского назрел серьезный конфликт
© Фото: Ovsyannikova Yulia, ZUMAPRESS.com Globallookpress

На Украине «серьезный конфликт» назрел между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Владимира Зеленского.

Отмечается, что разногласия связаны с самоуправством Баканова, так как он назначает себе заместителей без согласования с командой главы государства. Среди таковых главный военный прокурор Анатолий Матиоса и замгенпрокурора Николай Банчук, которых глава СБУ назначил себе в консультанты.

Как следует из источников «Украинской правды», они оба советуют Баканову, кого именно следует назначать на определенные должности.

Кроме того, глава службы безопасности Украины выступает за сохранение отдела «К» по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в то время как в команде Зеленского объявили о ликвидации департамента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова замглавы СБУ 22 мая. Это было одним из первых кадровых решений нового главы государства. Во время выборов Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.

Президент также потребовал отправить в отставку главу СБУ Василия Грицака, однако позднее стало известно, что он уйдет в отпуск, а Баканов будет исполнять его обязанности.

Также 1 июня на фоне разногласий с президентом страны об уходе в «политический отпуск» заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он заявил при этом, что «настало время собирать новую команду». Что именно имел в виду политик, Климкин не уточнил.

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