В Сети опубликовали видео перевернувшегося катамарана под Краснодаром
Инцидент произошел в Тупсинском районе Краснодарского края.
© Видео: Чп Краснодар, Youtube © Фото: Чп Краснодар, Youtube
Вблизи поселка Джубга перевернулся прогулочный катамаран. Инцидент произошел в Тупсинском районе Краснодарского края.
В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На берегу припаркованы кареты скорой помощи, местные жители наблюдают за происходящим. На воде ожидают спасательные катера. Видео опубликовано на Youtube.
Напомним, ЧП произошло приблизительно в 100 метрах от берега. Спасатели добрались до места происшествия и извлекли из воды пострадавших. Одну женщину доставили в реанимацию.