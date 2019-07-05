В Сети опубликовали видео перевернувшегося катамарана под Краснодаром

Вблизи поселка Джубга перевернулся прогулочный катамаран. Инцидент произошел в Тупсинском районе Краснодарского края.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На берегу припаркованы кареты скорой помощи, местные жители наблюдают за происходящим. На воде ожидают спасательные катера. Видео опубликовано на Youtube.

Напомним, ЧП произошло приблизительно в 100 метрах от берега. Спасатели добрались до места происшествия и извлекли из воды пострадавших. Одну женщину доставили в реанимацию.