«Раздули околошпионскую историю»: глава ФЗНЦ отреагировал на задержание в Ливии двух сотрудников фонда

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе со «Звездой» заявил, что задержание в Ливии двух россиян – «классическая ситуация с раздуванием околошпионской истории».

По словам Малькевича, в фонде узнали о задержании коллег в мае, и с того момента начали вести переговоры об их освобождении, но не все пошло гладко.

«По непонятным причинам одна из сторон, видимо, причастных к задержанию, решила “слить” информацию в СМИ, чтобы осложнить, я так понимаю, процесс вызволения россиян. По имеющейся у меня информации, никаких обвинений им до сих пор не предъявлено», - заявил глава фонда.

Малькевич описал случившееся как классическую ситуацию, когда многие страны не стесняются «хватать» россиян и «бросать» их в тюрьму без выдвижения конкретных обвинений. Собеседник «Звезды» уточнил, что задержанные россияне были учеными-социологами и политологами и находились в Ливии совершенно легально.

«Кому-то выгодно раздуть околошпионскую историю. О каком вмешательстве может идти речь, если выборов никаких в Ливии нет? Громче всего кричат “Держи вора!” те, кто сами таковыми являются», - подытожил Малькевич.

Напомним, ранее стало известно о задержании двух российских граждан на территории Ливии. По сведениям ливийской прокуратуры, они якобы пытались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи с целью повлиять на выборы в стране. К ситуации подключился российский МИД, где заявили о проведении проверки по данным обстоятельствам.