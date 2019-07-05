Соседи рассказали о задержанной в Казани кассирши банка

Кассир Салаватского «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, которая 27 мая вынесла из кассы более 23 миллионов рублей, скрывалась вместе с мужем и двумя детьми в Казани на съемной квартире. Квартира находится в обычном панельном доме №9 по улице Чуйкова на 9 этаже. Корреспондент «Звезды» побеседовала с соседями, выяснив, что ничего приметного в задержанной женщине не было.

«Я вообще не подозревала. Здесь полподъезда живут снимают жилье, ну соседи и соседи», - завила соседка по дому Милена Златова.

Женщина отметила, что местоположение мужа и дочерей Луизы сейчас неизвестно, однако ясно, что когда их найдут, детей передадут дедушке – отцу задержанной.

На данный момент Хайруллина находится под следствием, местонахождение похищенных денег также пока неизвестно.

Напомним, ограбление в одном из отделений «Россельхозбанка» в башкирском городе Салават произошло в конце мая. В полицию обратились сотрудники банка, откуда исчезли 23 миллиона рублей. В ходе следствия было установлено, что кассир банка Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы и скрылась вместе с деньгами, супругом и двумя маленькими дочерьми.

Позднее 25 июня полиция обнаружила автомобиль скрывавшейся Хайруллиной в гараже ее отца Рамиля Мулахметова. Сам он заявил, что давно не заглядывал в помещение и машины не видел. Также отец 35-летней женщины уверен, что его дочь не могла намеренно совершить преступление, настаивая на том, что Луизу принудили ограбить банк.

Отмечается, что за судьбой Хайруллиной следила вся страна. Многие пользователи были уверены, что женщина покинула страну, и могла оказаться в далекой Мексике, при этом в социальный сетях появился хештэг #runluizarun («беги, Луиза, беги») – им отмечали все публикации, связанные с исчезнувшей семьей.