Кузнецова распорядилась выяснить, почему избитая в Ингушетии девочка жила с ранее судимой тетей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова распорядилась выяснить, почему пострадавшая от насилия девочка из Ингушетии жила с ранее судимой тетей.

У Аиши, так зовут девочку, есть родители, но она находилась на попечении тети, ранее судимой по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уточнила омбудсмен.

«Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком», - заявила Кузнецова.

Ранее стало известно, что родная тетя до полусмерти избила семилетнюю девочку, которая была доставлена в больницу в тяжелейшем состоянии. Врачи диагностировали у ребенка открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Чтобы сохранить руку, медики были вынуждены провести сложную операцию.

Малышке удалось спасти руку и теперь маленькой пациентке предстоит длительный процесс реабилитации в Москве.

Правоохранители уже задержали родную тетю Аиши, которая привезла девочку в больницу. Тогда она утверждала, что ребенок упал в яму и таким образом получил травмы. Сейчас женщина главный подозреваемый в уголовном деле, которое тут же завели по факту издевательств над ребенком.

Начались проверки, в ходе которых выяснились, что у опекунов, с которыми жила потерпевшая, были и родные дети, которых также доставили в больницу.

«Дети, которые из их семьи, они достаточно в хорошем состоянии. Дети активные, никаких повреждений, никаких следов травм у детей нет», - сообщает и.о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

На всякий случай дети пройдут полное медобследование и курс реабилитации. Аишу сегодня вечером доставят в Москву - в НИИ детской хирургии и травматологии. Врачи разрешили перелет обычным регулярным рейсом, но в сопровождении реаниматологов и других специалистов экстренных служб.