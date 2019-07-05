Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кузнецова распорядилась выяснить, почему избитая в Ингушетии девочка жила с ранее судимой тетей

Денис Шурыгин
18:06 05.07.2019
Покалеченный ребенок продолжит лечение и реабилитацию в Москве, в НИИ детской хирургии и травматологии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова распорядилась выяснить, почему пострадавшая от насилия девочка из Ингушетии жила с ранее судимой тетей.

У Аиши, так зовут девочку, есть родители, но она находилась на попечении тети, ранее судимой по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уточнила омбудсмен.

«Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком», - заявила Кузнецова.

Ранее стало известно, что родная тетя до полусмерти избила семилетнюю девочку, которая была доставлена в больницу в тяжелейшем состоянии. Врачи диагностировали у ребенка открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Чтобы сохранить руку, медики были вынуждены провести сложную операцию.

Малышке удалось спасти руку и теперь маленькой пациентке предстоит длительный процесс реабилитации в Москве.

Правоохранители уже задержали родную тетю Аиши, которая привезла девочку в больницу. Тогда она утверждала, что ребенок упал в яму и таким образом получил травмы. Сейчас женщина главный подозреваемый в уголовном деле, которое тут же завели по факту издевательств над ребенком.

Начались проверки, в ходе которых выяснились, что у опекунов, с которыми жила потерпевшая, были и родные дети, которых также доставили в больницу.

«Дети, которые из их семьи, они достаточно в хорошем состоянии. Дети активные, никаких повреждений, никаких следов травм у детей нет», - сообщает и.о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

На всякий случай дети пройдут полное медобследование и курс реабилитации. Аишу сегодня вечером доставят в Москву - в НИИ детской хирургии и травматологии. Врачи разрешили перелет обычным регулярным рейсом, но в сопровождении реаниматологов и других специалистов экстренных служб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата05.07.2019, 17:30
В Москве наградили лидеров юнармейского движения
Дата05.07.2019, 14:36
Пловец Попов обратится в суд после обвинений в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата05.07.2019, 04:00
Первый Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:23 В стране и мире
«Раздули околошпионскую историю»: глава ФЗНЦ отреагировал на задержание в Ливии двух сотрудников фонда
18:54 В стране и мире
Прогулочное судно перевернулось в Черном море вблизи поселка Джубга
17:40 В стране и мире
В Польше приняли решение экстрадировать в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
17:32 В стране и мире
Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов
17:29 В стране и мире
Видео
Гигантский столб пламени: полыхающую в Новой Москве заправку сняли на видео
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Школа жизни: в Ростове-на-Дону избили отмечавших сдачу ЕГЭ детей за вопрос про телефон
Названа причина экстренной госпитализации Шатунова
Видео
Калифорнийский апокалипсис: момент мощного землетрясения в США попал на видео
Видео
В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году
Мавзолей при живом Ленине: новый сериал Netflix поразил россиян киноляпами
Ученые узнали, как можно избежать ДТП
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.