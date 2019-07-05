Прогулочное судно перевернулось в Черном море вблизи поселка Джубга

ЧП произошло приблизительно в 100 метрах от берега. Информация о случившемся поступила на пульт дежурного. Спасатели добрались до места происшествия и вытащили из воды всех пассажиров. Одна женщина была доставлена в реанимацию, ей оказывается вся необходимая помощь.

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