Прогулочное судно перевернулось в Черном море вблизи поселка Джубга
Из воды подняли 18 человек, еще двоих ищут.
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Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло приблизительно в 100 метрах от берега. Информация о случившемся поступила на пульт дежурного. Спасатели добрались до места происшествия и вытащили из воды всех пассажиров. Одна женщина была доставлена в реанимацию, ей оказывается вся необходимая помощь.