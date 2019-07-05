Пожар на газозаправочной станции в Новой Москве потушен

Пожарные расчеты ликвидировали пожар, вспыхнувший на газозаправочной станции в Новой Москве. По данным пресс-службы МЧС РФ, в 17.40 по московскому времени возгорание удалось полностью потушить.

© МЧС РФ

Также ведомство опубликовало кадры тушения пожара. На них видно, как пожарные поливают пеной автоцистерну с топливом на территории заправки. Киоск на въезде на заправку к этому моменту уже полностью потушили, но из автомобиля продолжают прорываться средней величины языки пламени.

© МЧС РФ

Напомним, ЧП произошло вечером пятницы, 5 июля, недалеко от ТЦ «Новомосковский», который был эвакуирован в связи с опасностью пожара. По неподтвержденной информации, на заправке загорелись емкости с пропаном и две бытовки. В результате возгорания пострадал один человек.