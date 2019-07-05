В МИД РФ проверят информацию о задержании в Ливии двух россиян

В Министерстве иностранных дел России займутся проверкой информации о задержании в Ливии российских граждан, которые якобы пытались повлиять на выборы в стране.

В ливийской прокуратуре сообщают, что два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей были задержаны ливийскими правоохранителями якобы при попытке встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом.

Также сообщается, что официального уведомления от ливийской стороны на данный момент не поступало. Подробности и детали произошедшего неизвестны.