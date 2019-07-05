Копию легендарного парусника «Полтава» откроют для экскурсий в Санкт-Петербурге

Реплика первого линейного корабля Балтийского флота Петровских времен, парусное судно «Полтава», пришвартовалось в пятницу возле Английской набережной в центре Санкт-Петербурга.

Оно примет участие в Главном военно-морском параде города, который пройдет в северной столице в июле.

Длина корабля - более 40 метров, вес - порядка 800 тонн. «Полтава» - один из самых больших в мире деревянных парусников. Оригинал спроектировал сам Петр Первый. Мощный линкор стал грозой шведов во время Северной войны. Но его реплика создана для мирных целей.

«Хотим показать, на чем наши деды воевали в свое время, показать горожанам, гостям города красивую вещь. Это красивая вещь, которая символизирует наш общий вклад в эту историю, это пять лет труда 120 человек», - рассказывает капитан линкора «Полтава» Михаил Коршунов.

Реплику «Полтавы» построили в 2018 году. В Кронштадте в течение десяти дней судно готовилось к транспортировке. Строители загрузили балласт и установили часть пушек. Несколько раз буксировку откладывали из-за погодных условий, но в пятницу утром ее удалось осуществить.

В течение десяти дней корабль будет открыть для посещения в сопровождении экскурсоводов. Затем «Полтаву» перешвартуют напротив Эрмитажа.