Штормовой ветер оставил без электричества несколько поселков на Ямале
Порывами ветра повалены десятки деревьев и тяжелых рекламных конструкций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Ямал обрушился сильнейший ураган. Штормовые порывы ветра срывали с домов крыши, деревянную обшивку и огромные листы железа. В результате некоторые хозяйственные постройки оказались полностью разрушены.
Шквалистый ветер повалил десятки деревьев и рекламных конструкций. Из-за бури без электричества временно оставались несколько поселков.
Обошлось без пострадавших, переселять жителей из поврежденных домов не планируется. Сейчас идут работы по восстановлению разрушенных кровель.