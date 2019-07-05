В «Укрэнерго» обеспокоились потерей управления над энергосистемой страны

В «Укрэнерго» заявили, что госслужба по ЧС (ГСЧС) намерена отключить электричество в главном офисе компании. Об этом сообщает пресс-служба государственной энергокомпании.

В сообщении уточнили, что решение ГСЧС грозит полной потерей управления над энергосистемой страны, поскольку в этом здании находится центральный диспетчерский пункт.

«Все эти риски особенно критичны именно сегодня, в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии, когда все его участники делают первые шаги в новой для всех системе взаимоотношений», - говорится в сообщении.

Ранее госслужба по ЧС подала в Окружной суд Киева иск с требованием отключить офис «Укрэнерго» от электричества, а также опечатать его и перекрыть доступ в здание из-за нарушений правил пожарной безопасности. Как уточняется, там отсутствовала система мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них.

В «Укрэнерго» в ответ заявили, что компания ранее составила план по устранению нарушений, выявленных судом. Реализация проекта была назначена на период с 2019 по 2020 года. При этом большинство мероприятий по плану были выполнены, и остались только те, «которые нуждаются в реконструкции, запланированной на 2020 год».

В случае же удовлетворения иска ГСЧС, по словам пресс-службы, ситуация неизбежно приведет к нарушению стабильной работы энергосистемы страны, так как главный офис явлется стратегически важным объектом для ОЭС Украины и «острова Бурштынской ТЭС».

«Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управления энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, новая модель рынка электроэнергии начали работать на Украине с первого июля. Ее суть в том, что украинское государство больше не является единственным покупателем и продавцом на рынке. Либерализация рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом Евросоюза, который направлен на разрушение монополий поставщиков.

Эксперты называют главную проблему реформы в том, что она может привести к росту тарифов на электричество для промышленности и населения одновременно.