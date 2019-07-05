Отец кассирши, похитившей более 20 миллионов рублей, заявил, что судьба дочери ему неизвестна

Отец задержанной кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей у банка в городе Салават, забрал ее детей на время ведения следственных действий. Вкратце он рассказал «Звезде», что подробностей в данный момент нет, так как он еще не встречался со следователями и не смог связаться с дочерью или родственниками.

«Я пытался сейчас (позвонить – прим. ред.), но они не на связи. Про Луизу я вообще ничего не знаю, с оперативниками я еще не встречался. Мне просто позвонили и сказали, чтобы я приехал и забрал детей», - поделился мужчина.

Сообщения о том, что после задержания Хайруллиной ему звонила внучка, он опроверг, назвав ерундой. Теперь, по словам мужчины, внуки будут жить с ним.

Напомним, ранее МВД опубликовало кадры задержания кассирши Луизы Хайруллиной, объявленной в розыск после кражи крупной денежной суммы. Женщина вместе с мужем и детьми скрывалась на съемной квартире. По данным следствия, сумма, похищенная женщиной – 24,5 миллиона рублей. О том, где сейчас находятся похищенные деньги, информации нет.