В Иране пригрозили Великобритании зеркально ответить на захват танкера

Если Лондон не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану следовало бы в ответ задержать один из британских кораблей. Об этом в своем Twitter написал председатель Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

«Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер», - считает Резаи.

Четвертого июля британские морпехи перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1. Британские власти посчитали, что судно везло в Сирию сырую нефть в обход санкций Евросоюза.

В связи с инцидентом в МИД Ирана был вызван британский посол. Дипломату разъяснили, что судно было задержано незаконно. В иранском внешнеполитическом ведомстве возмутились случившимся, отметив, что неосмотрительные и деструктивные шаги Лондона могут обострить ситуацию в регионе.