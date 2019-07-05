В Польше приняли решение экстрадировать в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Суд Польши принял решение об экстрадиции в Россию экс-главы основной компании-владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского. Ранее он был арестован правоохранителями страны по запросу России.

В Окружном суде Варшавы издали постановление об юридической допустимости выдачи Вишневского России. Его адвокат предпринял попытку обжаловать вынесенный документ, но суд счел это невозможным, и постановление вступило в законную силу. Теперь окончательное решение об экстрадиции должен принять министр юстиции Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

Вишневский подозревается в даче взятки (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса РФ). По данным следствия, он совершил данные действия в отношении начальника инспекции стройнадзора Кемеровской области, ее сына и генерального директора ООО «Иск Ресурс». После этого Вишневский был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.

Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека и еще более 50 обратились за медицинской помощью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.