Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил юрист Андрей Портнов.

При этом он отметил, что экс-президент Украины снимал по миллиону «прямо физически и именно наличными» в период с 17 по 21 мая. Отмечается, что то же самое он продолжал делать после инаугурации Владимира Зеленского в качестве нового президента страны. В общей сложности сумма по обналичиванию средств составила 34 миллиона долларов.

«То есть около 340 килограммов стодолларовых купюр», – пояснил Портнов.

Деньги Порошенко хранил в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. В данный момент, по словам Портнова, следственные органы намерены обстоятельно изучить, на что ушли эти деньги. Не исключается при этом, что Порошенко мог перепрятать деньги, в том числе вывести в офшоры, или потратить их на подкуп избирателей.

Сам Портнов также не намерен оставлять это дело без следа – он уже подал пять заявлений в Государственное бюро по расследованию с целью привлечь бывшего украинского президента к ответственности за преступления, которые он совершил, занимая пост главы государства.