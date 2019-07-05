Гигантский столб пламени: полыхающую в Новой Москве заправку сняли на видео

Очевидцы публикуют в Сети кадры полыхающей газовой заправки в Новой Москве. На размещенных видео огонь поднимается в небо на высоту примерно в 20 метров.

ЧП произошло в пятницу вечером недалеко от торгового центра «Новомосковский». В связи с происшествием ТЦ был незамедлительно эвакуирован.

По данным МЧС России, в результате пожара пострадал один человек. К данной минуте площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По неподтвержденной информации, на заправке загорелись две емкости с пропаном объемом в 20 куб. м и две бытовки.

Все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают пожарные службы. Борьбу с огнем ведут 56 человек и 18 единиц техники.