Гигантский столб пламени: полыхающую в Новой Москве заправку сняли на видео
Взрыв на заправке прогремел в Новой Москве в пятницу вечером.
© Видео: Кирилл Александрович, ВКонтакте © Фото: Кирилл Александрович, ВКонтакте
Очевидцы публикуют в Сети кадры полыхающей газовой заправки в Новой Москве. На размещенных видео огонь поднимается в небо на высоту примерно в 20 метров.
ЧП произошло в пятницу вечером недалеко от торгового центра «Новомосковский». В связи с происшествием ТЦ был незамедлительно эвакуирован.
По данным МЧС России, в результате пожара пострадал один человек. К данной минуте площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По неподтвержденной информации, на заправке загорелись две емкости с пропаном объемом в 20 куб. м и две бытовки.
Все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают пожарные службы. Борьбу с огнем ведут 56 человек и 18 единиц техники.