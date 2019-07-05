Вице-премьер Италии раскрыл подробности встречи с Путиным

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, после торжественного ужина, на котором собрались итальянская и российская делегации, отправился на эфир телеканала Rete4, во время которого поделился своими впечатлениями о российском президенте.

Маттео Сальвини назвал Владимира Путина «одним из тех людей, которые оставят след в истории», - сообщает РИА Новости. Так же вице-премьер заметил, что президент РФ «простой человек». Сальвини рассказал, что беседовал с российским лидером об экономике, Олимпийских играх, о «безумных санкциях Европы против России», а также об идентичности народов и их корнях.

Ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал две совместные фотографии с Владимиром Путиным, который подписал: «На работе!»

Президент России Владимир Путин 4 июля был с официальным визитом в Италии. Он провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и встретился с Папой Римским Франциском.