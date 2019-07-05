Спасатели обнаружили тело 22 погибшего в результате наводнения в Иркутской области

В зоне катастрофического паводка в Иркутской области растет количество погибших. Сегодня спасатели обнаружили тело 22 жертвы наводнения.

Пропавшими без вести числятся 13 человек, их розыск продолжается одновременно в разбором завалов. Список пострадавших постоянно растет и сейчас в нем 340 фамилий, сообщает РИА Новости.

В регион прибыл вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, которому президент Владимир Путин поручил оценить ущерб от наводнения. Глава государства распорядился безотлагательно наладить доставку гуманитарной помощи в пострадавшие регионы Восточной Сибири, обеспечить своевременное информирование населения о принимаемых мерах, организовать выплату всех положенных компенсаций и приступить к восстановлению утраченного жилья.

Проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает одной тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Накануне в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций. В регионе проводится массовая вакцинация.

Пострадавшим уже выдано почти 70 тонн продуктов питания, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви. Доставка гуманитарной помощи продолжается.