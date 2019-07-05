В Новой Москве прогремел взрыв на заправке

Один человек пострадал при взрыве на газовой автозаправочной станции в новой Москве. Кадры пожара очевидцы публикуют в социальных сетях. На них видно, что высота пламени достигает 20 метров.

На место ЧП вызваны представители оперативных служб города. О причинах происшествия пока не сообщается.

«Происходит загорание двух резервуаров и дух рядом находящихся бытовок на общей площади 100 квадратных метров. Из рядом расположенного ТЦ "Новомосковский" организована эвакуация. Пострадал 1 человек», - сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте пожара работают 56 человек личного состава и 18 единиц техники. Информация уточняется. Площадь возгорания уточняется.