Зеленский в третий раз посетил Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в третий раз приехал на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

Отмечается при этом, что визит президента приурочен к пятой годовщине возвращения под контроль Украины двух территорий Донецкой области – Славянска и Краматорска. Ожидается, что Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случае возвращения городов.

Кроме того, глава Украины представит жителям Донецкой областной государственной администрации нового главу. Им станет полковник юстиции Павел Кириленко, который заменит действующего главу Александра Куца.

Впервые Владимир Зеленский посетил Донбасс в качестве нового президента в конце мая этого года, вторая поездка состоялась 15 июня. В ходе визита он осмотрел позиции Вооруженных сил Украины, побывал в городе Счастье и в станице Луганской, где пообщался с военнослужащими и выслушал доклады командиров относительно ситуации в регионе.

В ходе своей второй поездки глава государства анонсировал жителям Донбасса подготовку законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Он также пообещал собравшимся, что «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса» начнется уже в ближайшее время.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор.