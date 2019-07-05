Бывший вице-президент США предположил скорый распад НАТО

Переизбрание президента США Дональда Трампа на новый срок станет началом конца Североатлантического альянса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший вице-президент Джо Байден.

Фрагмент беседы опубликован в официальном микроблоге телеканала в Twitter. Байден отвел НАТО не более пяти лет.

«Если он будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет», - пообещал Байден.

Сам он является кандидатом на высший пост и, судя по последним социологическим опросам, именно Байдена называют главным соперников Трампа на грядущих выборах 3 ноября следующего года.

О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили больше 20 кандидатов. Среди них от Республиканской партии - сам Трамп и бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд.