Бывший вице-президент США предположил скорый распад НАТО
Переизбрание президента США Дональда Трампа на новый срок станет началом конца Североатлантического альянса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший вице-президент Джо Байден.
Фрагмент беседы опубликован в официальном микроблоге телеканала в Twitter. Байден отвел НАТО не более пяти лет.
«Если он будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет», - пообещал Байден.
Сам он является кандидатом на высший пост и, судя по последним социологическим опросам, именно Байдена называют главным соперников Трампа на грядущих выборах 3 ноября следующего года.
О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили больше 20 кандидатов. Среди них от Республиканской партии - сам Трамп и бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд.