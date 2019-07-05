Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность за ситуацию с ДРСМД

Любые попытки переложить ответственность на Россию за ситуацию с ДРСМД являются необоснованными. Об этом говорится в распространенном по итогам переговоров в рамках СРН в Брюсселе на уровне послов заявлении постпредства РФ при НАТО.

«На очередном заседании СРН 5 июля в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа. Указали на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом ДРСМД», - отмечается в документе.

В постпредстве России при Североатлантическом альянсе также призвали проявлять сдержанность в связи с реальными рисками дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе. Представители РФ подтвердили, что Москва не намерена размещать вооружения, подпадающие под ДРСМД, в Европе и других регионах, если и США не будут развертывать американские ракеты средней и меньшей дальности. В постпредстве России также призвали страны альянса сделать аналогичное заявление.

Третьего июля Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение стало ответом на действия США, которые в одностороннем порядке решили выйти из ДРСМД. В качестве причины в Вашингтоне назвали отказ России уничтожить ракету 9М729, которая якобы, по версии США, имеет дальность, превышающую установленные ограничения. В Москве обвинения посчитали необоснованными.

До принятия решения о приостановке участия в ДРСМД российская сторона неоднократно пыталась предложить США варианты решения ситуации вокруг Договора. Однако старания Москвы ни к чему не привели.