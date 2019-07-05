В Москве военный суд заключил под стражу подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое. Еще двоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Таким образом суд удовлетворил ходатайства, вынесенные стороной следствия. Задержанные подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере». Об этом сообщает ТАСС.

Подробности задержания и обстоятельства дела, а также имена арестованных не разглашаются. Детали судебного слушания также неизвестны.