В центре Екатеринбурга произошел пожар в доме-памятнике исторического наследия

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера загорелся дом-памятник исторического наследия. Об этом сообщается в ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным, пожар начался в одном из балконов, после чего пламя быстро перекинулось на другие этажи. В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что возгорание произошло в доме Горсовета №5 «Дом-коммуна». Дом является образцом коммунального жилого дома в стилистических формах конструктивизма, был построен в 1930 году. Здание включено в список объектов культурного наследия. На данный момент в доме располагаются жилые квартиры и офисы.

На место оперативно прибыли семь пожарных машин, еще несколько машин спецтехники. Подробности события не уточняются, в частности, в результате чего произошло возгорание. На месте работает полиция, опрашиваются очевидцы. Более подробную информацию в МЧС обещали рассказать позднее.