Запущенные с космодрома Восточный российские спутники вышли на связь

Три малых российских спутника, запущенных сегодня с космодрома Восточный, вышли на связь с Землей. Об этом заявил журналистам директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

«Все три спутника вышли на связь с Землей. Сигналы с них были приняты наземной станцией в Калуге», - сказал Панасюк.

Уточняется, что речь идет о трех космических аппаратов российских университетов – «Сократ» от НИИЯФ МГУ, «АмурСат» (АмГУ-1) от Амурского государственного университета и НИИЯФ МГУ и «ВДНХ-80» от НИИЯФ МГУ и ВДНХ.

Ранее в «Роскосмосе» отметили, что сегодняшний пуск с Восточного — первый в 2019 году и пятый за всю историю нового российского космодрома. По информации ведомства, через десять минут после старта от ракеты-носителя «Союз-2.1б» отделился разгонный блок «Фрегат» со спутниками. Кроме метеорологического спутника «Метеор-М» и трех российских научно-образовательных спутника формата CubeSat, «Фрегат» выпустил в открытый космос еще 29 спутников из 11 зарубежных стран.

По завершению миссии «Фрегат» будет переведен на траекторию входа в атмосферу. К половине четвертного ожидается, что несгоревшие элементы конструкции аппарата приводнятся в несудоходном районе Тихого океана в Вилюйском районе Якутии. Там специалисты-экологи управления районов еще вчера, 4 июля, развернули лагерь и готовы к поиску фрагментов ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1б».