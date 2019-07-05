Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника представителя президента в УФО

Федеральная служба безопасности задержала помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Он подозревается в преступлении по статье 275 Уголовного кодекса РФ – «Государственная измена».

Ходатайство стороны следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста рассмотрел и удовлетворил Лефортовский суд Москвы. Решением суда Воробьев арестован на два месяца до 4 сентября.

Обстоятельства задержания и детали дела не разглашаются. Наказание по статье о госизмене составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.