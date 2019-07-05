Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году

Амстердам не будет принимать международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году. Причиной отмены послужила невозможность задействовать концертный зал Ziggo Dome в необходимый период.

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема заявила в открытом письме о том, что запланированные ранее бронирования зала невозможно перенести, поэтому он будет недоступен. Попытки найти замену Ziggo Dome также не увенчались успехом. Письмо Халсемы с описанием предпринятых для сохранения «Евровидения» шагов опубликовано в Twitter.

Напомним, следующее «Евровидение» должно было пройти в Нидерландах после победы на конкурсе в 2019 году представителя этой страны Дункана Лоуренса. Города Гаага и Бреда уже заявили о нежелании принимать конкурс в 2020 году. После отмены в Амстердаме, возможными «хозяевами» следующего фестиваля могут стать Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.