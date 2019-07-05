Чилингаров прокомментировал информацию о своей госпитализации

Ученый-океанолог и Герой России Артур Чилингаров рассказал «Звезде» о своем самочувствии. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что знаменитому исследователю стало плохо при входе в лифт в здании столичного офиса партии Единая Россия.

«Нормально все. Я был на работе, а сейчас уже дома. Все хорошо», - рассказал Чилингаров в беседе по телефону.

Артур Чилингаров является специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, а также возглавляет комитет по Арктическому развитию.

Океанолог является кавалером множества государственных наград и участником международных научных экспедиций. В сентябре Артур Николаевич отметит 80-летний юбилей.