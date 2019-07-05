Тренажерный зал и современные лаборатории: как учатся курсанты военной академии ВКО в Твери

Военную академию воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова посетил Общественный совет при Минобороны РФ.

Гостям показали объекты учебно-материальной базы, в том числе специализированные классы, лаборатории и тренажерные комплексы. Члены Общественного совета также проинспектировали места проживания и питания офицерского и курсантского состава вуза.

Как отметил председатель Совета Павел Гусев, уровень обучения курсантов значительно вырос во всех регионах страны.

«Мы проехали от Владивостока до Твери – поражает высочайший уровень подготовки наших Вооруженных Сил», - поделился впечатлениями Гусев.

В Твери представители Общественного совета при Минобороны России также смогли пообщаться с военнослужащими по призыву, курсантами и руководящим составом вуза. Гостям академии также показали музей противовоздушной обороны и спортивный комплекс.